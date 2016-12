Grande cérémonie en hommage au diplomate russe assassiné (Vidéo)

Un dernier hommage a été rendu jeudi à Moscou, en présence des plus hautes autorités, à Andreï Karlov, l'ambassadeur de Russie en Turquie assassiné lundi à Ankara par un homme qui disait vouloir venger Alep.

Diplomates, responsables politiques et membres de la famille se sont retrouvés au siège du ministère des affaires étrangères, l'un des gratte-ciel érigés durant la période stalinienne, pour un dernier adieu à l'ambassadeur, qui était âgé de 62 ans.

Des personnalités, au nombre desquelles le premier ministre Dmitri Medvedev ou encore le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, ont déposé des fleurs l'une après l'autre.

Le président Vladimir Poutine est venu lui aussi lui rendre hommage, s'asseyant brièvement à côté du cercueil et parlant à la veuve de Karlov, voilée de noir.