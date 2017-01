Grand bal Youssou Ndour : Des billets VIP bradés à 5000 francs faute de places, la sécurité aux abonnés absents…

Le Grand bal de Youssou Ndour tenu hier au CICES n’a pas fait que des heureux. En effet des dizaines de personnes ont décidé bonnement et simplement de rentrer chez eux après avoir constaté que le staff de la star mondiale a vendu plus de billets que de places disponibles.

En effet ces dernières n’ont pas manqué d’étaler leurs frustration sur les réseaux sociaux. Sur le post de notre consœur Astou Winnie Beye , elle révèle qu'après avoir acquis un billet VIP à 20.000 francs CFA, elle a été retenue ainsi que ses amis sûrement, « plus d'une heure dehors, et au moment de vouloir entrer, les gendarmes de leur faire savoir qu’il n’y a plus de places !»



Des billets VIP de 20.000 ont été bradés à 5000 francs finalement par des fansdéséspérés

.

« Des cas de vols ont été aussi décelés » fulminent toujours les mêmes sources puisque la sécurité trop occupée à gérer cette foule monstre et pour finir pas de places pour les automobilistes pour se garer.

Le staff du Roi du mbalakh devrait trouver des excuses valables pour toutes ces personnes et penser à trouver une solution pour que pareille chose ne se reproduise plus… Le remboursement des sous aux malheureux fans ne devrait pas être exclu