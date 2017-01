Grand-Yoff : Vers un collège des responsables, l’APR pour taire les querelles de positionnement

Désormais il faudra compter à Grand Yoff avec le collège des coordonnateurs pour mener la bataille de la reconquête du fief du Maire de Dakar Khalifa Sall. Proposition faite par des responsables après la rencontre convoquée par Adama Faye et qui s’est tenu au siège du Parti sis à la VDN.



Selon le coordinateur de la jeunesse Républicaine Nourou Niang vu la configuration de la localité au plan électoral, il ne peut y avoir un leader pour diriger l’APR à Grand-Yoff surtout que chacune des tendances n’acceptent d’être dirigées.



« Ce que nous devons faire en tant que responsable c’est de s’unir, descendre sur le terrain et mouiller le maillot. Mais il faut le constater avec beaucoup de regret, la majeure partie préfère les bureaux climatisés ou se contenter de plateau télé pour se faire bonne conscience ».



Pour Nourou Niang, il est temps de promouvoir les jeunes à des postes de responsabilité. Ceux sont les jeunes qu’on voit sur le terrain et sans moyens, ce qui n’est pas facile. Pourtant ils ont abattu un énorme travail pour faire triompher Macky Sall.



C’est pourquoi les jeunes demandent à ce qu’ils soient investis sur la liste Départementale à Dakar lors de la députation à venir.



Le coordinateur des jeunes a tenu aussi à recadrer Barthélémy Dias qui ne cesse d’attaquer frontalement Macky Sall. Selon lui, sa place est en prison car il a reconnu devant tous les sénégalais avoir tué Ndiaga Diouf. Ils promettent de lui apporter la réplique à chaque fois qu’il s’attaquera au président.