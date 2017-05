Grand-Yoff : Des « rewmistes » rejoignent Cheikh Bakhoum et l’APR

C’est la Cité Conachap sise à la Scat Urbam qui a accueilli leur meeting de ralliement. Prenant la parole au nom de ses camarades ex-membres de Rewmi, Pape Sylla est on ne peut plus clair sur les motifs de leur ralliement : « J’ai mené un combat au sein de mon parti et je n’ai pas trouvé une issue heureuse. C’est la raison pour laquelle j’ai préféré accompagner Cheikh Bakhoum qui est en train d’abattre un travail important pour Grand Yoff ». Convaincu, il l’est aussi par les actions du Chef de l’Etat « Nous avons décidé de soutenir la politique du président de la République, Macky Sall, parce qu’il a une vision pour le Sénégal qui nous rassure », a ajouté M. Sylla.

Entouré de plusieurs responsables et militants de l’APR à Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum a exprimé sa satisfaction sur la décision des nouveaux militants de l’Apr. « Nous sommes très honorés de recevoir Pape Sylla dans notre parti, parce que c’est quelqu’un de très engagé pour sa commune. Nous le félicitons pour sa détermination à soutenir le président de la République et à porter le projet politique que nous avons pour la commune de Grand Yoff », a dit M. Bakhoum. « Nous saluons l’engagement que les populations ont pour venir nous rejoindre dans ce que nous avons commencé depuis 2012 dans la construction de ce pays », a ajouté le responsable de l’Apr.

L’occasion a été saisie par le Directeur Général de l’ADIE pour lancer un énième appel à l’union à ses camarades de l’Apr pour, dit-il, préserver les acquis du régime. « Quelles que soient nos petites divergences dans notre parti, nous devons les taire et travailler pour porter le message dans toutes les localités du pays. Le projet du président de la République est partout. Il n’y a pas une commune où vous ne trouverez pas une réalisation du président de la République », a affirmé Cheikh Bakhoum.

Selon lui, « le président doit avoir une majorité, car il est important que ce pays puisse continuer à être gouverné de manière stable et cela passe par une majorité à l’Assemblée ».