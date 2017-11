Grammy Awards : le Burkina Faso à l'honneur

Cette compilation d'enregistrements des années 70 au Burkina Faso a été nominée pour deux Grammy Awards.

"Bobo Yéyé, Belle époque en Haute Volta" a été sélectionné pour le prix du meilleur album de l'histoire et de la meilleure édition limitée.

Ce disque met en lumière la scène musicale de Bobo-Dioulasso bercé par une culture pop qui a précédé de peu au coup d'État de 1983 mené par Thomas Sankara.

Bobo Dioulasso est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso, après Ouagadougou et est considérée comme la ''capitale culturelle du pays''.

"Bobo Yéyé, Belle époque en Haute Volta " est une compilation de 3 disques composés de 37 chansons interprétés par des groupes légendaires tels que Volta Jazz, Dafra Star, Echo Del Africa et Les Imbattables Léopard.