Gomis et l’OM, c’est fini

Galatasaray, Gomis'in 3 yıllık sözleşme isteğini kabul etti. Gomis de yıllık maaşında 3.5M € 'dan 3M € 'ya indi. (Sabah) pic.twitter.com/XggknoPwkH

"Si on ne prolonge pas Gomis on se penchera sur d’autres cas". Rudi Garcia l'avait clamé il y a quelques jours, il comptait vraiment conserver Bafétimbi Gomis à l’OM. Ce ne sera pas le cas. Après une belle saison à 20 buts, l’avant-centre âgé de 31 ans, sous contrat à Swansea, va s’engager pour trois saisons à Galatasaray, selon beIN Sports Turquie.Le parcours de Bafé Gomis dans son club de cœur (il est natif de la Seyne-sur-mer) n’aura donc duré qu’une année. L’ancien Stéphanois et Lyonnais était pourtant le buteur attitré et de l'équipe ainsi que le capitaine, mais il a opté pour un dernier défi à l’étranger (avec un contrat très rémunérateur) alors qu’il serait devenu une doublure en restant chez les Phocéens.L’OM avait les moyens de recruter l’international français, pour une poignée de millions d’euros, et proposait un salaire revu à la baisse mais assez généreux. Gomis émargeait quand même à 420 000 euros mensuels sur la Canebière, avec une somme de 120 000 euros payée par les Swans. Le club de Frank McCourt doit donc désormais recruter deux avant-centres. Valère Germain, Mario Balotelli, Stevan Jovetic et Javier "Chicharito" Hernandez seraient dans le viseur.