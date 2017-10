Golden Boy : Les trois finalistes sont connus !

Chaque année, le journal italien Tuttosport récompense le meilleur espoir évoluant en Europe de l’année écoulée. Lorsqu’on regarde les années précédentes, force est de constater que le palmarès a fière allure, puisque des joueurs comme Isco (2012), Pogba (2013), Messi (2006) ou Aguero (2007) ont remporté cette distinction individuelle. L’an dernier, c’est Renato Sanches qui l’a emporté, devançant Marcus Rashford et Kingsley Coman. Et on connaît désormais les 3 finalistes de cette édition 2017, rescapés d’une liste initiale comportant 24 joueurs.

Le premier d’entre eux n’est autre que Kylian Mbappé. Tout sauf une surprise donc, puisque le natif de Bondy a réalisé une énorme deuxième partie de saison avec l’AS Monaco à un age très précoce ; du jamais vu jusqu’ici. Il confirme actuellement tout son talent sous le maillot du Paris Saint-Germain, avec qui il totalise 2 buts et 3 passes décisives en 6 apparitions en Ligue 1. Il est aussi devenu un élément indispensable de l’Equipe de France de Didier Deschamps.

Le deuxième finaliste est lui aussi bien connu du sélectionneur tricolore, puisqu’il s’agit d’Ousmane Dembélé, qui a cartonné à Dortmund avant de rejoindre le FC Barcelone cet été, où il n’a cependant pratiquement pas pu faire ses preuves en raison d’une blessure. Gabriel Jesus, brillant du côté de Manchester City, complète ce podium. Le Brésilien est déjà un rouage fondamental du système de Pep Guardiola, auquel il s’est très rapidement adapté pour le plus grand bonheur des Citizens. Le nom du gagnant sera connu ce lundi à l’occasion d’une cérémonie organisée à Monaco.