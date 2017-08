Gianni Infantino félicite Me Senghor pour sa réélection à la tête de la FSF

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a adressé une lettre de félicitations à Me Augustin Senghor, réélu samedi pour un 3-ème mandat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lui souhaitant ’’pleine réussite’’ pour les ’’défis’’ qui l’attendent.



"C’est avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui mes félicitations les plus sincères pour votre réélection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football pour un 3-ème mandat consécutif de quatre ans pour la période 2017-2012", écrit le président de la Fifa dans une lettre dont l’APS a obtenu copie.



"Votre réélection est clairement un vote de confiance en vos capacités de la part de la communauté du football sénégalais", peut-on lire dans ce courrier.



‘’Je suis convaincu que votre riche expérience, vos connaissances et vos qualités personnelles auront un impact significatif sur la poursuite du développement de notre sport dans votre pays au cours de ces prochaines années", ajoute Gianni Infatino.



Il conclut : "Je vous souhaite pleine réussite pour tous ces défis qui s’offriront à vous et d’ores et déjà beaucoup de satisfactions dans l’exercice de ce 3-ème mandat".



Me Augustin Senghor, élu à la tête de la FSF pour la première fois en 2009, a été réélu en 2013, avant d’être reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans (2017-2021).