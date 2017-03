Ghana : Vingt lycéens tués par des chutes d'arbres

🇬🇭 Ghana : au moins 20 lycéens ont été tués et 16 blessés par des chutes d'arbres à Kintampo, après le passage d'une tempête. pic.twitter.com/W9UmDW13Rr

Cet "accident inhabituel" s'est déroulé alors qu'un groupe de lycéens nageaient aux chutes de Kintampo (centre du Ghana), une attraction touristique populaire de la région Brong-Ahafo, a indiqué à l'AFP le porte-parole des pompiers, Prince Billy Anaglate."Ils nageaient dans la rivière lorsqu'une tempête accompagnée de violentes bourrasques de vent a déraciné des arbres qui sont tombés sur eux", a-t-il expliqué. 18 lycéens sont morts sur le coup, et deux à l'hôpital, a-t-il indiqué, ajoutant que onze autres recevaient des soins."Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes et prions pour les blessés", a déclaré dans un communiqué la ministre ghanéenne du Tourisme Catherine Abelema Afeku, qualifiant la tragédie de "tempête malencontreuse".Le Ghana est régulièrement le théâtre de catastrophes mortelles (inondations, explosions de tankers pétroliers...), dues en partie à une législation laxiste et au non-respect des règles.