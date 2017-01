Gestion nébuleuse de la mairie de Yoff : Diouf Sarr répond à ses détracteurs

Après la sortie des Conseillers municipaux de la Commune de Yoff, composés de militants des partis de la mouvance présidentielle et de la société civile et qui fustigent la gestion scandaleuse du maire, c’est le chef du cabinet de Abdoulaye Diouf Sarr qui monte au créneau pour dénoncer ce qu’il appelle une politique politicienne orchestrée par un groupe de 6 conseillers sur les 70. Ces derniers ont décidé de ne pas voter le budget de 2017 tant que les dirigeants actuels de la mairie n’auront pas fourni des réponses pertinentes à leurs interpellations légitimes voire sacerdotales.

Seulement pour Ndiamé Diop chef du cabinet du maire, la session budgétaire se passe normalement et que la commission des finances a déjà approuvé le budget. Il ne reste que la plénière prévue jeudi. Il va plus loin et affirme que la mairie de Yoff reste l’une des mieux gérées dans la capitale et que sa gestion ne souffre d’aucune injustice ou discrimination. Il a aussi répondu aux conseillers qui ont dénoncé la gestion nébuleuse du foncier (parcellisation des terres sans l’aval du Conseil municipal Ouest Foire et bande verte.)

Pour Ndiamé Diop, la gestion du foncier répond à des normes basées sur le code des collectivités locales avant de poursuivre : « les législatives restent notre seul objectif et rien ni personne ne nous détournera de notre objectif ».