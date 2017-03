Gestion mairie de Grand-Yoff : Le maire interpellé sur différents scandales

Le maire de la commune de Grand- Yoff, Madiop Diop, proche du maire de la Capitale Khalifa Sall a été interpellé par des conseillers sur des agissements troublants dans la gestion de son institution.

«Après avoir lu l'intervention de monsieur le maire de Grand-Yoff Madiop Diop qui profite de l'affaire Khalifa Sall pour faire beaucoup de bruit pour si une fois interpellé pour faute de sa gestion ameute la population pour leur faire croire que c'est un règlement de compte. Et pourtant nous conseillers à Grand Yoff avons mis le coude sur un dossier brûlant sur les agissements du maire qui crie toujours transparence de sa gestion » indiquent-ils.

Et ces conseillers de solliciter la réponse du maire sur la non présentation de son compte administratif 2015, mais aussi de justifier « la commande de tickets d’essence et de gasoil de 23 250 000 F Cfa auprès de Elton en 2016 ».

Des éclairages sont aussi demandés par ces conseillers sur les « 135.000.000 FCFA de salaire en 2016 payé à des contractuels pour la plupart licenciés et enfin l’identité des fournisseurs dont certains sont payes sans rien faire et d’autres attendent avec leurs bons de commande visés en 2016 pour être payés dans le budget de 2017 ».