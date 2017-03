Gestion internationale des fréquences : Le cadre réglementaire dépoussiéré

Un séminaire régional des radiocommunications s'est ouvert ce lundi à Dakar. Il s'agit pour les acteurs de mettre à nu la problématique de gestion des fréquences au moment où les technologies sont en train de révolutionner la vie sociale. Organisé par l'UAT et l'UIT les acteurs ont pu échanger dans le cadre actuel réglementaire de la gestion internationale des fréquences ainsi que les outils élaborés par l'UIT pour mettre en oeuvre les procédures associées à l'inscription des assignations de fréquences dans le fichier de référence.ce séminaire sselon Abdou Karim Sall Directeur général de L'ARTP se veut aussi participatif au secteur de l'économie numérique aux recettes budgétaires de l'État et à la croissance économique et social. Cette rencontre d'échanges à la bonne école permet un renforcement de capacités pour mieux préparer ceux qui doivent représenter leur pays à la prochaine conférence mondiale des radio communications d'être aptes à confronter les positions communes africaines a celles des autres régions avec des arguments scientifiques et répondant aux exigences nouvelles.