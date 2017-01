Gestion des ressources naturelles au Sénégal : " Il faut challenger le secteur ", selon Mamadou Lamine Loum

La question des ressources naturelles et le développement durable a fait l’objet d’un cours magistral au dîner débat de l’Association des brevetés des écoles nationales d’administration et de magistrature.

Le conférencier du soir Mamadou Lamine Loum, qui a beaucoup insisté sur l’éthique et la bonne gouvernance en alertant sur le syndrome Hollandais autrement dit la malédiction du pétrole, plaide pour une gestion plus saine de nos ressources. L’ancien Premier ministre sous le président Abdou Diouf affirme que les ressources naturelles ne sont ni un mal ni une malédiction, seulement c’est l’usage qu’on en fait ou cette utilisation parcimonieuse qui peut nous valoir des succès ou des insuccès.

«Il y a des pays qui ont eu du pétrole et qui ont commencé à avoir des problèmes. C’est pour cela qu’on parle de syndrome hollandais. La Hollande se portait bien et puis subitement, il y a des problèmes.» Par contre, tempère-t-il : «Il y a des pays qui ont du pétrole et qui aujourd’hui gèrent bien, comme la Norvège». Et pour cela, Mamadou Lamine Loum prône que l’expertise citoyenne soit collectée pour une position nationale informée et argumentée.

Le Sénégal est aujourd’hui marqué par la polémique sur le pétrole et le gaz.

Pour Mamadou Lamine Loum, les ressources du pays doivent être gérées avec un système de gouvernance ».

Le ministre du budget Birima Mangara, présent à cette rencontre propose quant à lui une stratégie pour mieux gérer la dialectique entre l’intérêt public et celui individuel pour faire du Sénégal une exception en gestion des ressources naturelles. Ce dîner débat a permis à l'ABENAM, l'association des brevetés des écoles nationales administration et de magistrature, de faire le tour de la question en demandant une transparence absolue sur l’implantation des sociétés extractives au Sénégal pour une meilleure utilisation et un meilleur partage des ressources nationales.

