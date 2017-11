Gestion des ressources forestières : L'ONP/ bois s’engage à coté du ministère de l’environnement à reboiser 10.000 arbres par région.

L’Organisation Nationale des Professionnels du Bois s’engage à coté du ministère de l’environnement et du développement durable dans sa politique de préservation et de gestion durable des ressources forestières. En conférence de presse, les professionnels du secteur du bois, ont décidé de participer au reboisement des territoires du Sénégal, à raison de 10.000 arbres par région.

L’ONP s’est dit consciente du danger qui pèse sur la ressource forestière d’autant plus que selon le président de l’ONPB, Masseck Diop les chiffres sur le recul de nos forêts sont alarmants, « plus de 45 000 ha par an, d’après la FAO ».

«Une déforestation rapide qui risque de semer le chaos sur nos économies, si rien n’est fait, a-t-il aussi alerté « et malgré les alertes lancées par les organisations de défense de l’environnement et les actions de lutte entreprises par l’état, la coupe et le commerce illégal de bois d’œuvre et d’ébénisterie, continuent d’être exacerbés par les actions anthropique » a-t-il affirmé. Et de poursuivre en notant que « les tendances actuelles le prouvent largement et montrent un pic des coupes illicites de bois destinés au commerce international ».

Les organisations de la filière d’inviter donc les citoyens à une profonde introspection devant aboutir à une conscience plus nette des responsabilités. Elles se sont aussi engagées a à faire de la neutralité de la dégradation des terres une réalité et a assisté l’état dans ses efforts de reboisement et de reverdissement de terroirs.

«Ces actions vont contribuer à la résilience des communautés et de l’environnement, mais constituent également une opportunité pour l’ONP-Bois de faire de la compensation carbone » a conclu leur Président.