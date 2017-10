Gestion des déchets en Afrique : Une nécessité de faire évoluer les solutions trouvées

Une conférence internationale rassemble depuis hier lundi 23 Octobre et jusqu’au 25 prochain des experts et praticiens de nombreux pays d’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan Indien pour échanger sur des solutions possibles pour la gestion des ordures dans les grandes et moyennes villes d’Afrique.



Axée sur le thème « Des solutions pour la gestion des déchets dans les pays en développement » la conférence va permettre aux acteurs de partager des expériences et d’aller de l’avant sur cette question problématique de la gestion des déchets.



Jocelyne Delarue, Directrice de Gevalor, membre fondateur de la plateforme « re sources », initiateur de cette conférence a laissé entendre que la prolifération des déchets dans les pays africains est due à la fois au fait de la démographie mais aussi de l’évolution des modes de consommation.



Et cette question ne fait qu’empirer a-t-elle ajouté, d’où la nécessité de faire évoluer les solutions trouvées a-t-elle dit.



Elle a rappelé que les déchets ont plusieurs types d’impact sur l’environnement tel que la pollution des sols et des nappes phréatiques, puisque les polluants passent par le sous-sol. Mais aussi la pollution de l’air.



« L’impact des déchets est immenses et il faut traiter ce problème pour la santé des gens et des animaux » a-t-elle conclu.