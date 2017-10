Gestion des Urgences dans les hôpitaux : Le premier ministre se saisit de la question

Le Premier Ministre a axé sa communication hier en conseil des ministres sur la problématique de la gestion des urgences dans les structures de santé et celle de la protection civile, en insistant sur le plan d’aménagement du site du Daaka de Médina Gounass, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l’activité gouvernementale. La mort de la petite Aicha, 12 ans à l’hôpital de Pikine, a ravivé la question de la négligence dont font montre certaines structures de santé au Sénégal. Et si le premier ministre se saisit de la question, on espère bien que des changements seront apportés quelque part, même si le mal est très profond.