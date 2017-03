Gestion de la primature sous Macky Sall : « Jubanti Sénégal » dépoussière les cafards du Chef de l’Etat

La coalition « Jubanti Sénégal » exprime aussi son sentiment de dépit, né chez presque tous les membres de l’opposition et une partie de la société civile depuis l’arrestation de Khalifa Sall. Après Ousmane Sonko, leader du Pastef qui a remis sur la table les différents rapports des corps de contrôle mettant en exergue des malversations de personnalités aujourd’hui au pouvoir, « Jubanti » lui dépoussière, celui de la Cour des comptes de 2012, qui épingle la gestion de Macky Sall, alors premier ministre sous Wade.

« Dans ce rapport, il a été relevé des dépassements de crédits dans sa gestion de la primature. En 2006, le cumul des montants de dépassement est estimé à plus de 244 millions de FCFA. »

D’autres errements ont été remarqués, rappelle Mouth Bane et ses camarades, comme « l’absence de visa sur des ordres de mission (…) qui constitue une violation de l’arrêté et empêche de s’assurer de l’effectivité des missions »

La cour avait aussi constaté des irrégularités dans le paiement de « d’indemnités journalières effectué avce plusieurs anomalies » et le rapport avait aussi décelé des marchés par entente directe pour un montant de plus de 42 millions et 25 DRP pour un coût de 77 millions.

Pour finir « Jubanti » a demandé au Président de s’expliquer sur sa fortune estimée à plus de 8 milliards de FCFA, sur ses maisons à Houston et sur les taxes annuelles qu’il verse à l’Etat Américain en outre des 100 millions et 25 millions dépensés comme fonds politiques à la primature et à l’Assemblée nationale.



Moutth Bane d'assurer être pour la reddition des comptes, mais de s'opposer à une justice à cibles.