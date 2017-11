Gestion de crises en milieu carcéral : Des administrations pénitentiaires de la sous-région en conclave à Dakar aujourd’hui

Les Administrations pénitentiaires de plusieurs pays de la sous-région sont en conclave à partir d’aujourd’hui au Sénégal. L’initiative est du ministère de la Justice et le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique par le biais de l’International Narcotics and Law enforcement Affairs. Il s’agira de renforcer les capacités des cadres de l’administration pénitentiaire dans la gestion d’une crise en milieu carcéral et des équipes d’intervention pénitentiaire. Ainsi les participants seront mieux outillés pour faire face aux situations de crise en milieu carcéral qui sont maintenant récurrentes. Les cadres de l’administration pénitentiaire pourront également élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion d’une crise en milieu carcéral mais aussi maitriser les concepts et les cycles de gestion d’une crise en milieu carcéral. Aussi, les équipes d’intervention pénitentiaires seront dotées de nouvelles techniques en matière de gestion d’événements. La rencontre sera clôturée par un parcours d’obstacles des équipes d’intervention de pays participants que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie.