Gestion Marché Boubess : Les populations de Guédiawaye se rassemblent aujourd'hui pour réclamer ce patrimoine

Un grand rassemblement regroupant toutes les couches de la population est prévu le vendredi 24 février à 16H au terrain de Disso, près du marché Boubess. Ceci pour lutter, explique un communiqué, contre la tentative d’expropriation du marché par la mairie de Djiddah Thiaroye Kao



« Ce marché n’a jamais été une propriété de Pikine mais plutôt celle de Guédiawaye. C’est un fait historique et les anciens de Pikine, Thiaroye, Yeumbeul ou Malika peuvent en témoigner : le marché a été créé par et pour les citoyens de Guédiawaye. C’est marché Boubess de Guédiawaye ! » informe la même source.



« Avant l’acte 3 de la Décentralisation, marché Boubess était compris dans le patrimoine de l’ex-ville de Guédiawaye et avait toujours relevé de la compétence de la Mairie de la Ville de Guédiawaye. Ainsi les taxes municipales y étaient toujours perçues pour le compte de Guédiawaye. Il est nécessaire d’insister sur le fait que ce marché ne dépendait pas du patrimoine de la Mairie de l’ex-Ville de Pikine, et par conséquent ne devait pas être concerné par la dévolution de son patrimoine. Et aucune commune de Pikine ne peut en revendiquer l’héritage ».



Une requête en rabat d’arrêt est en cours au niveau de la Cour Suprême pour le respect des droits et de cette légitimité poursuit la note qui indique que Guédiawaye ne laissera jamais passer le projet de leur arracher marché Boubess.



« Nous n’accepterons jamais d’être dépossédés de ce legs de nos anciens. Le Maire de Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas en faire une affaire politique, allant même jusqu’à chercher des « mercenaires » au lieu de compter sur le soutien de la population témoin de l’histoire, faisant ainsi fausse route. Car nous à Wakhinane Nimzatt, tous les conseillers sans distinction de partis, y compris celui dont il se réclame, sont partie prenante dans le combat pour la sauvegarde de notre patrimoine et la préservation de notre héritage. Par conséquent notre combat est citoyen et non politique ».



Pour rappel, les citoyens de Guédiawaye, et particulièrement de Wakhinane Nimzatt et de Médina Gounass, de rappeler qu’ils se battront de toutes leurs forces pour sauvegarder leurs legs et récupérer tous les quartiers originels qui font partie de leur patrimoine