Georges Lukeens, coach Algérie : « Je crois à 200% à cette victoire…Rais et Soudani seront absents »

Le coach des Fennecs de l’Algérie, Lewis Lukeens a indiqué en conférence de presse, que son équipe allait se donner à fond afin de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN. Il était accompagné de son défenseur Jamel Mesbah.

« On essaie de gérer la déception du dernier match, mettre ça de côté et recharger nos batteries pour ce match, contre le Sénégal. Moi j’ai dit que c’est une bonne équipe, et il y a une chance pour se qualifier, mais ça ne dépend pas seulement de nous. Et quand il y a une chance il faut la prendre ; on va tout faire pour nous mêmes, notre honneur, notre pays » a-t-il dit.

« Petit à petit on va revenir, ce n’est pas avec une victoire que tout est résolu, mais je crois à 200% à cette victoire », ajoutera le technicien Belge.

Sur la situation de son effectif, il révélera que Brahimi, le meneur de jeu de Porto, ne s’est pas entrainé hier à cause d’un bobo, sans préciser s’il sera présent demain. Par contre des joueurs comme Raïs ou encore l’attaquant, Soudani, eux seront absents...