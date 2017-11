Génération foot remporte le trophée des champions devant le stade de Mbour

Le match a eu lieu au stade Caroline Faye de Mbour, en présence du ministre des Sports Matar Ba et du président de Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Saër Seck.



"C’est la troisième édition du trophée des champions et Génération foot vient de gagner sur un score assez large. Cela montre que la ligue pro dans ses innovations est en train d’accompagner les clubs", a dit le ministre des Sports.



Pour Matar Ba, "c’est un match qui donne de l’espoir, qui montre que le travail doit continuer et bientôt, on verra de très belles choses avec la ligue professionnelle".



"Le trophée des champions qui est le lancement de la saison de ligue pro vient de se jouer avec un match de belle facture avec six buts", s’est félicité M. Seck, également vice-président de la fédération sénégalaise de football (FSF),



"C’est de bon augure pour la suite du championnat et de la saison. Ce sera une compétition qui sera répétée l’année prochaine et donnera le coup d’envoi de la saison de la ligue professionnelle", a assuré M. Seck, par ailleurs président de l’Institut Diambars de Saly-Portudal.



Le président de la LSFP a confirmé que la saison 2017-2018 va démarrer le 18 novembre prochain. La fin de la saison est prévue le 9 juin, a ajouté M. Seck, promettant "une saison marathon sans trêve".