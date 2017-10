Gâteau pour les magistrats ? L’Etat leur octroie 3 ha à Guédiawaye

« L’As » dit avoir appris de bonne source que l’Etat du Sénégal a octroyé aux magistrats du Sénégal, 3 ha de terrain à usage d’habitation. Le site se trouve à Guédiawaye, dans une zone très prisée ; le long des filaos, et non loin de la mer, mais aussi de la nouvelle corniche en chantier et dont le premier tracé a été inauguré récemment par le Président de la république. C’est dire que l’ère Teliko à la tête de l’union des magistrats s’annonce sous de bons auspices.