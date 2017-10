Garage de Nioro à Kaolack : Deux présidents pour un seul poste

La présidence du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Nioro de Kaolack continue de susciter des ambitions.



A la suite de l'assemblée générale élective ce dimanche 22 octobre ayant abouti à la reconduction du président Pape Babacar Ndour avec un score de 1 680 voix sur 1 710 votants, les membres de l’association Gueum Sa Bopp And Défar Garage Nioro composée de 9 candidats qui ont boycotté le scrutin, ont annoncé ce dimanche matin l'organisation prochaine d'une assemblée générale parallèle pour élire leur président.



Les frondeurs dénoncent ainsi la gestion "nébuleuse" du président sortant Pape Babacar Ndour qui, pour sa part a présenté avant le scrutin, le bilan financier qui s’élève à plus de 77 millions. "Après l'exécution des dépenses, le montant restant est estimé à plus de 10 millions de nos francs", a précisé M. Ndour, après un mandat de 5 ans.



Par conséquent, la tension reste vive à la gare routière de Nioro de Kaolack. L’autorité préfectorale a même donné des instructions fermes pour que la sécurité des personnes et leurs biens soit assurée par les forces de l'ordre.