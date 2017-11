Gana Gueye, milieu des lions : « Faire mieux qu'en 2002

Qualifié avec le Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en Russie, Idrissa Gana savoure toujours et prolonge son plaisir. Quoi de plus normal si l’on fait partie des joueurs qui ont écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du football sénégalais. Le ticket en poche, on ne manque pas d’ambitions.



« C’est une fierté d’être parmi les joueurs qui ont permis au Sénégal de se qualifier a un deuxième Mondial. C’est important pour nous. Mais ce n’est pas tout. J’espère que nous pourrons procurer au peuple les mêmes émotions qu’en 2002. Nous en avons les qualités et nous espérons pouvoir faire mieux que nos devanciers de 2002 », confie Gana Gueye.





En attendant de connaître les adversaires du Sénégal (chapeau 3), lors du tirage au sort, ce vendredi 1er décembre, le lion doit vite se remettre au travail en club. Dans le dur en premier League avec un rang de 16eme (12pts) pour 7 défaites, 3 nuls et autant de victoires, Everton ne sait plus gagner. Mais pour Idrissa Gana Gueye, les joueurs d’Everton ne peuvent pas se préoccuper de la situation de manager.



« Les joueurs se concentrent sur ce qu’ils doivent faire sur le terrain. Ce n ‘est pas notre travail de régler ce problème (d’entraineur) », a lancé le milieu défensif des lions dans un interview accordée a Sky Sports News, soulignât toutefois : « Nous avons un manager, David (Unsworth), nous sommes heureux d’être avec lui », ajoute-t-il.



Everton n’a plus de manager depuis le limogeage de Ronald Koeman, le 23 octobre dernier. Unsworth a été promu pour six matchs mais n’a pas remporté qu’un seul match, (3-2) devant Watford, et a vu son équipe sombrer (5-1) contre Atalanta, jeudi, en Europa League. « Nous essayons de gagner des matchs et aider le club a (re)monter, nous essayons de garder le sourire », a-t-il conclu.





