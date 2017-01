Gana Guèye : « Je ne suis pas encore a 100%...»

Le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye qui avait fait une prestation mediocre lors du premier match des Lions, a assuré sa place au milieu contre le Zimbabwe . Selon lui, cela est dû à la fatigue accumulée avec les matches du « boxing day ».

« On est satisfait, on sait que cela fait longtemps que le Sénégal ne s’est pas qualifié en quart de finale, voilà c’était important de marquer l’histoire, c’est que le début maintenant il faut continuer à travailler et bien se reposer pour la suite. Je ne suis pas encore à 100% parce que j’ai la fatigue des « boxing-days », mais avec le coach on gère bien et on essaie de bien récupérer pour les prochains matches » a-t-il confié à la presse en zone mixte.