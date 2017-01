Gana Guèye : « C’est à nous aussi d’écrire notre histoire…»

Préparation du match

On se sent très bien, on a préparé le prochain match comme les deux premiers, j'ai bien récupéré et espère être en forme pour demain. Match aussi important que les deux premiers, sommes concentrés, plus de sérieux, on ne se relâche pas, et le coach il est là pour recadrer toute l’équipe. C’est important pour la suite.



« Prestation personnelle »

« Je sais que je peux faire beaucoup mieux, et l’équipe aussi, et j'essaie de tout faire pour être présent et on continuera dans ce sens là. Sur l'ensemble des deux matches, personnellement j’ai été mieux pour le deuxième. C’était compliqué pour le premier. Mais le plus important c’est l’équipe du Sénégal, ce que l’on fait sur le terrain et qu'on arrive à gagner tous les matches. Pour le troisième match je n’ai pas de préférence. Si le coach fait appel à moi je répondrai, s'il me met au repos, je me reposerai.



« Algérie, une bonne équipe » »

Tout le monde connait cette équipe. Je la connais puisque je l'ai affrontée deux fois, mais on s’occupe de notre équipe pour le moment, on aura largement le temps d’ici demain de les visionner.



« Génération 2017 vs 2002 »

On se parle beaucoup, cette génération de 2002 a marqué l’histoire, notre objectif c’est nous aussi d’écrire notre histoire, ça a déjà bien commencé par les quarts de finale. Il nous reste beaucoup de chemin, quatre matches à jouer à fond...