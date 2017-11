Gamou de Tivaouane : Le "Berndé" chez El Hadji Mansour Mbaye

Le Berndé est entré dans le vocabulaire des Sénégalais en période de Gamou. Chaque famille fait le maximum pour satisfaire dans une joie débordante ses hôtes et rivalisent de plats et de mets pour un séjour le plus agréable des pèlerins. A Tivaouane, c'est le cas chez El Hadji Mansour Mbaye, le président des communicateurs traditionnels, El Hadji Mansour Mbaye. Dakaractu s'est rendu sur place. Reportage...