Gamou de Médina Baye : Un renfort de 300 éléments du GMI attendu cette année dans la cité religieuse

Le gouverneur de la région de Kaolack a donné ce lundi des garanties aux membres du comité d’organisation des activités de la fayda par rapport aux dispositifs sécuritaires qui doivent être pris pour la réussite de cet événement religieux.



Selon lui, toutes les dispositions seront prises pour répondre positivement et concrètement aux sollicitations des autorités religieuses.



« La sécurité sera assurée par la police nationale. D’ailleurs, nous envisageons de demander un renfort, nous pensons même pouvoir faire venir 300 éléments du GMI et nous pensons également qu’avant même l’événement à travers la présence d’un détachement précurseur, prendre toutes les dispositions pour mettre les différents sites en état de pouvoir accueillir les fidèles. »



Au niveau des autres services tels l’hydraulique, l’assainissement, l’hébergement, la communication, les chefs de service ont rassuré le comité d’organisation en annonçant la mise à disposition de camions citernes, de bâches, de toilettes mobiles etc.



Baye Ibrahima Mamoune Niasse, le président du comité d’organisation des activités et manifestations de la "fayda" « COMAF », s’est réjoui pour sa part de ces assurances avant de demander à l’ensemble des services de coordonner leurs actions.