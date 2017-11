Gamou à Kaolack : La contribution de Pape Gorgui Ndong “au nom de la Jeunesse”

En prélude à la célébration du Gamou, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et du volontariat a effectué un périple à Kaolack pour rendre visite à la famille « Niassène ».

C’est ainsi qu’il s’est rendu à Médina Baye, à Léona Niassène et chez l’imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé.

A cette occasion, Pape Gorgui Ndong, s’est réjoui de sa présence pour apporter sa contribution au “nom de la jeunesse” dira t’il ; chemin qu’il a emprunté pour décliner la feuille de route de son département en faveur de la jeunesse sénégalaise pour permettre à ces derniers d’accéder plus facilement à un emploi décent , mais aussi solliciter des prières pour la réussite du Plan Sénégal Emergent cher au chef de l’État .