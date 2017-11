Gamou Tivaoune 2017: Le porte parole des tidjanes invite les chauffeurs à la sérénité pour éviter les accidents

Au moment où l’on compte plus de 50 morts lors de la 123ème du grand magal de Touba, le porte parole du khalife général des tidjanes a profité du CRD destiné au préparatif de l’édition 2017 du gamou de Tivaoune pour inviter les chauffeurs à la sérénité pour moins d’accidents lors du gamou. Pape Malick Sy dira dans son discours qu’« il faut situer les responsabilités» et que « les chauffeurs qui conduisent mesure chacun sa responsabilité pour amener les talibés à destination».

Du coté du ministère de l’intérieur, le ministre rassure après avoir écouté tous les représentants des structures étatiques que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du gamou et annonce qu’une autre rencontre d’évaluation sera convoqué avant le jour j…