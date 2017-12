Gamou Médina Baye : Le Khalife Général de Médina Baye prône la tolérance et l'entraide entre les individus

Après avoir salué les fidèles et prié pour une paix durable au Sénégal et dans le monde, le Khalife a invité les fidèles à privilégier le culte de la tolérance et de l'entraide. "Personne n'a le droit de stigmatiser l'autre parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, que chacun respecte les autres dans ce qu'ils sont! " Les propos du Khalife ont été traduits par le modérateur du Gamou, Aliou Cissé...