Gamou 2017 : Médina Baye refuse de prendre les 5 camions de vidange du ministre Mansour Faye

Ayant chaque année une dotation de plus de 20 camions de vidange à l'occasion du Mawlid, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), a prévu cette année d'octroyer 05 camions de vidange à Médina Baye, selon les autorités religieuses.



Une décision qui est loin de faire l'unanimité dans la cité religieuse. Ce jeudi, l'un des fils de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, Serigne Abdourahmane Niass, par ailleurs président de la commission ' Environnement, Assainissement et Hygiène', a rencontré la presse locale pour donner la version officielle du comité d'organisation des manifestations et activités de la fayda(Comaf). " Nous sommes très remontés contre une telle décision. Sous Wade, Médina Baye recevait 20 à 25 camions. Le président Macky Sall aussi avait l'habitude de nous envoyer entre 15 et 20 camions, mais cette année-ci, Mansour Faye veut tout chambouler en ne comptant nous envoyer que 5 camions. C'est ce que nous déplorons, car la demande dépasse de loin l'offre. Et en plus de cela, c'est la première fois que nous recevions un tel quota".



Revenant à la charge, le fils de Baye Niass de menacer. " Nous n'accepterons pas ces 5 camions. Mansour Faye l'avait fait avec la distribution des sacs de riz, et cette fois-ci, il veut récidiver. Je tiens à dire que ce ministre ne considère pas Médina Baye, et si le président Macky Sall ne fait pas attention, il risque de connaître le syndrome de l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade. S'ils échouent dans la prise en charge, alors ils verront les conséquences aux prochaines élections. Je battrais campagne contre ce régime".



D'après Serigne Abdourahmane Niass, Médina Baye refuse de prendre les 5 camions et demande au président de réagir pour que la cité religieuse puisse recevoir sa dotation initiale ou plus encore.