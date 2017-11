Gamou 2017 : La Fondation « Servir le Sénégal» sert 6.000 mets copieux et rafraîchissements aux pèlerins de Médina Baye…

Madame la Première Dame de la République du Sénégal, Marième Faye Sall, a mis à profit le Gamou pour encore prouver l’amour profond qu’elle porte au Prophète Mouhamed(S.A.W). Pour dire, la Présidente de la Fondation «Servir le Sénégal» se met, inlassablement, au service du Meilleur des Messagers d’Allah en renouant d’avec ses actions de grâce et de bienfaisance envers les religieux et autres pèlerins venus prendre part au «Mawlidin Nabi». Par le truchement de Mouhamed Ndiaye «Rahma», Ambassadeur Itinérant et responsable politique à Kaolack, elle a servi quelque 6000 plats en guise de repas aux populations mais aussi, notamment, aux hôtes de la Cité de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass. A cela s’ajoutent, des rafraîchissements en quantité suffisante donnés gratuitement. Les zones ciblées, à cette occasion, étaient la Résidence du Khalife, l’intérieur de la Mosquée de Médina Baye et certaines maisons de dignitaires religieux. Ce geste, somme toute, beau de «Koor» Macky ne se limite pas seulement dans ce foyer religieux. D’autres lieux de célébration du Gamou dans la Ville de «Mbossé» ont aussi reçu leur ration : Léona Niassène, Démène, Kanène, Touba Ndorong, pour ne citer que ceux-là.