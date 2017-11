Gamou 2017 - Début du Bourd ce Lundi 20 Novembre 2017 ; Le Gamou célébré le Jeudi 30 Novembre 2017 (OFFICIEL)

Suite à l'apparition de la lune ce dimanche 19 Novembre dans beaucoup de localités du Pays, le Khalif General des Tidianes vient de confirmer officiellement le début des séances de Bourd à compter de ce Lundi 20 Novembre 2017, ou il est prévu la lecture de deux (2) chapitres du Qacida Al-Bourda. Le Gamou sera célébré dans la nuit du Jeudi 30 au Vendredi 1er décembre 2017.



En initiant la Bourda (panégyrique sur le Prophète (Psl) de L'Imam Boussayri) dés l'apparition de la lune, pendant dix jours successifs, un chapitre par nuit, en tant que moyen d'éducation au modèle prophétique, le vénéré Seydi Elhadj Malick Sy axa sa pédagogie sur trois objectifs principaux:



1. Par stratégie : Comme les connaisseurs divergent sur la date exacte de la naissance du Prophète, dont la majorité estime que c'est le 12ème jour du mois lunaire de Maouloud (plutôt que le 10 ou le 9), l'humble serviteur de la miséricorde, pour éviter de rater le jour exact, a occupé les 10 premiers jours du mois par la Burda afin de laisser dans le cœur des sénégalais l'importance de la Nuit bénite du Prophète Psl. Ainsi chaque nuit, les fidèles se retrouvent pour lire un passage du Burda et louer le Prophète (PSL), ils se reposent le 11ème jour et célèbrent l'anniversaire le 12ème Jour.



2. Par Pédagogie: la Bourda offrait l'occasion à Seydi El Hadj Malick Sy de rassembler tous ses Moukhadams à Tivaouane pour débattre des sujets d'actualités ou religieux avec eux et aussi pour évaluer l'état d'avancement des missions qu'il leur a été confié.



3. Par Modestie : Seydi El Hadj Malick a laissé des écrits qui peuvent servir de référence RIyy az- Zamân fî mawlid sayyid banî Adnân (Biographie du prophète plus connue sous le titre de Nûniya) et Khilâs ad-zahab fî sîrat khayr al- Arab (Biographie du prophète, plus connue sous le titre de Mimiya), pour ne citer que ceux-ci. Il y fait montre d'une honnêteté intellectuelle rarement égalée. Il cite toutes ses sources et expose les différences d'interprétations par rapport à tel ou tel évènement. Cette démarche est plus conforme à l'éthique que le fait de dire « je suis le seul à connaître, et le seul à le dire ».C'est pour cette raison, qu'il a laissé de côté ses écrits et nous a ramené la Burda comme référence.



D'après de nombreux exégèses du monde musulman, en composant la Burda,et faisant l'éloge du Prophète (Psl) arrivé au célèbre vers : '' Fa Mablahoul Ilmi Fihi Anehou Bacharoune '','' Notre conscience nous enseigne que le Prophète (Psl) est un Être Humain comme les autres,...", Boussayri se retrouva du fait de sa paralysie dans l'incapacité de terminer ce vers et le Prophète (Psl) l'apparut et le compléta en ces termes : '' Wa Anehou Khayrou Khalkhil Lahi Koullihimi '', ''« (il est certes un être humain)... mais c'est le meilleur des êtres créés par Dieu ».





