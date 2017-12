Gamou 2017 : 17 accidents enregistrés et plus de 100 individus arrêtés à Kaolack

Le commissariat central de Kaolack a fait le bilan de ses différentes opérations durant le Maouloud.



Selon le Lieutenant Maniang Niang, en ce qui concerne les accidents de la route, 17 ont été enregistrés et les dégâts sont plus matériels que corporels. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été notée dans la région de kaolack.



Concernant, l'opération de sécurisation proprement dite, la police a arrêté plus de 100 individus pour divers délits tels détention de chanvre Indien, vols, saisis de motos Jakarta, entre autres.



Rappelons que plus de 300 GMI ont été envoyés en renfort pour la couverture du Maouloud notamment à Médina Baye, Léona Niassène, Kanène etc.