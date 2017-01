Gambie : une Cour suprême sans juge

La Cour Suprême de la Gambie doit statuer ce mardi sur les recours en annulation de la présidentielle de décembre déposée par Jammeh.

Ces cinq juges étrangers sont notamment des nigérians et des Sierra-Léonais sollicités par le président sortant.

Alors qu'il était censé être à Banjul depuis quelques jours, le juge sierra-léonais Nicolas Browne-Mark a été aperçu lundi à Freetown.

Quant au juge Nigerian Onogeme Uduma qui devait siéger demain en qualité de président de la Cour Suprême, il a déjà fait savoir ce week-end aux autorités gambiennes qu'il ne pourrait être disponible qu'en mai ou en novembre.

Dans une lettre au ministère gambien de la justice, il explique que la date choisie n'est pas compatible avec ses obligations vis-à-vis de l'agenda judiciaire de son pays.

Yahya Jammeh a donc désormais très peu de marge de manœuvre pour faire invalider les résultats de la présidentielle de décembre.

Cinq juges gambiens de la Cour Suprême ont remis véhicules de fonction et autres aux autorités et quitté le pays.

Par ailleurs Muhammadu Buhari, Ellen Joahnson Sirleaf et Ernest Bai Koroma vont encore une fois demander à Yahya Jammeh de se retirer du pouvoir.Ainsi en a décidé un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la Gambie ce lundi à Abuja.

Cette deuxième mission des chefs d'Etat de la Cédéao intervient dans un contexte difficile pour le président Yahya Jammeh.