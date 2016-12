Gambie: malgré la situation, Adama Barrow se prépare à gouverner

A moins d'un mois de son investiture, le président élu se prépare à entrer en fonction. Lundi, Adama Barrow a annoncé la mise en place d'un groupe d'experts pour formuler un plan de développement national, « à mon entrée en fonction », a t-il précisé.Un plan qui doit remplacer celui du gouvernement sortant et qui doit permettre au pays d'exploiter pleinement ses potentialités, indique le communiqué d'Adama Barrow. Objectif : formuler des plans par secteur pour le programme de développement de la période 2017-2020Adama Barrow veut que son gouvernement soit « immédiatement opérationnel après son investiture le 19 janvier ». Il a par ailleurs appelé les Gambiens à « prier pour une transition pacifique ».La Cour suprême doit examiner le 10 janvier le recours du parti du président Jammeh, qui demande l'annulation du scrutin.Yahya Jammeh a assuré qu'il demeurerait au pouvoir tant que la Cour ne se serait pas prononcée. « Je ne suis pas un lâche », a-t-il lancé à la télévision nationale, alors que plusieurs pays et institutions, comme la Cédéao, le pressent de céder son fauteuil et de permettre une transition apaisée dans son pays.