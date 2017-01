GAMBIE : Le Conseil de sécurité appelle à nouveau Yaya Jammeh à rendre le pouvoir au président élu Adama Barrow

Les membres du Conseil de sécurité ont été briefés par M. Mohammed Ibn CHAMBAS, Représentant spécial du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Les membres du Conseil de sécurité ont apporté leur plein appui au travail du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, ainsi qu’au Représentant spécial du Secrétaire général, M. CHAMBAS pour ses bons offices

Sur la situation sécuritaire, ils ont réitéré leur préoccupation face aux défis qui continuent de se poser à la région, à savoir, entre autres, le terrorisme, la criminalité transnationale et le trafic de drogue et ont salué les efforts des pays et organisations sous régionales pour y faire face