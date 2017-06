Gambie: à Kanilai, des manifestants s'opposent aux forces de l'ordre

Un affrontement s'est déroulé, ce vendredi 2 juin, à Kanilai, en Gambie, entre les habitants et les forces de l'ordre. Située à l'Est de Banjul, Kanilai est la ville natale de Yahya Jammeh, et le fief de ses plus fidèles supporters. C'est dans cette région que l'APRC, le parti de l'ancien président, a gagné ses seuls sièges lors des dernières élections législatives, et tient encore ses meetings. Et, depuis le départ du dictateur, les forces de la Micega, la mission de la Cédéao en Gambie, sécurisent la ville et ses alentours. Une situation insupportable pour les fidèles de l'ancien président.