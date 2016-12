Gambie : Le Président de la République du Sénégal pour une transmission pacifique du pouvoir

Le Sénégal n’a bougé d’un iota au sujet de sa position suite à l’alternance intervenue en Gambie. A l'occasion de son message à la nation du 31 décembre, le président de la République a réitéré le soutien et la solidarité du peuple sénégalais « à nos frères et sœurs de la Gambie, pour une transmission pacifique, conformément au choix qu'ils ont librement exprimé à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 ». Un choix, poursuit le chef de l’exécutif sénégalais, reconnu par la CEDEAO, l’Afrique, la Ouma islamique et les nations unies (ONU).

« Sur ce dossier, comme sur d’autres, tempère Macky Sall, notre diplomatie continuera sans relâche, y compris dans le cadre de son mandat au Conseil de Sécurité, à la promotion des idéaux de paix, de démocratie, de justice et de fraternité humain.

Rappelons que la Gambie traverse une crise politique en raison du revirement du président Yahya Jammeh. Après avoir reconnu sa défaite et appelé son successeur, le président sortant a, contre toute attente, fait une volte-face en évoquant des cas de fraude.