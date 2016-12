Gambie : Jammeh vire le Dga de la Nia

Cela sent mauvais pour le dictateur gambien de plus en plus isolé et paranoïaque. Après la défection de son ministre des Affaires étrangères, il y a des remous au sein de la redoutable Nia, services de renseignements gambiens. D’après l’As qui cite Freedom newspaper, le Directeur général adjoint du service de renseignements Lees Gomez a été viré hier. Son patron Yankuba Badjie, le Dg de la Nia, le soupçonne de déloyauté. Bras de Jammeh, Lees Gomez fait partie des agents la Nia qui ont perpétré beaucoup de crimes sous les instructions de Yaya Jammeh. A présent, il est soupçonné d’être à l’origine des fuites d’informations confidentielles sur le régime entraînant ainsi le début de la purge contre les agents déloyaux au régime finissant de Jammeh. Contacté par nos confrères gambiens, Lees Gomez a dit: «Je suis désolé ... Je ne peux pas vous parler mon frère».