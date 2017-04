Gambie : Adama Barrow et Marcel de Souza évoquent des questions économiques et sécuritaires

Au menu des entretiens entre Adama Barrow, chef d’état gambien et Marcel de Souza président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), la relance économique et la consolidation de la situation sécuritaire en Gambie ont dominé la visite de travail effectuée par ce dernier à Banjul.



En effet, selon la note qui nous a été transmise à l’issue de cette visite, au plan sécuritaire, le président de la Commission a indiqué que des instructions idoines ont été données au Haut commandement des forces de la Cedeao en Gambie (ECOMIG). Concernant la relance économique, Marcel de Souza a informé son hôte des initiatives en cours en vue de la création d’un Groupe de contact composé de la Commission de la Cedeao et des principaux partenaires techniques et financiers de la Gambie, pour la tenue d’une table ronde des bailleurs de fonds. Ce Groupe, a laissé entendre M. de Souza, devrait offrir un cadre harmonisé d’échanges entre les différentes parties prenantes aux fins de contribuer à la synergie dans les interventions des partenaires.

Outre son entretien avec le chef de l’Etat gambien, Marcel de Souza s’est entretenu avec le Haut commandement de l’ECOMIG qui a joué un rôle important dans le processus de transfert pacifique du pouvoir en Gambie.