Gallo Tall PDS : « Nous allons continuer à lutter pour que Macky Sall parte »

Gallo Tall du Parti démocratique sénégalais (PDS) a regretté que les libertés individuelles et collectives soient confisquées, les ressources minières dilapidées et les adversaires politiques arrêtés dans ce pays. Ce qui lui fera dire qu’il n’y a pas de démocratie. « Nous devons lutter pour qu’il y ait transparence dans le fichier et que Macky Sall dégage», a-t-il aussi fait savoir.