Gadio descend Abdoulaye Baldé et Cie : « La puanteur qu’ils dégageaient a fait que de manière très courtoise, on a rompu notre alliance »

L’ancien ministre des affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio et leader du mouvement citoyen « Luy Jot Jotna » a quitté la Convergence Patriotique Kaddu Askan Wi qu'il partageait avec Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et Mamour Cissé. Une raison avait été évoquée, il s’est vu refusé la tête de liste de la coalition par ses colistiers. Mais pour le « commando » de Gadio, la vérité est toute autre. Selon ce dernier dans une note qui a été transmise, c’est Abdoulaye Baldé et ses complices qui ont voulu à un certain moment cheminer avec eux.

«Mais la puanteur qu’ils dégageaient a fait que, de manière très courtoise, on a rompu cette alliance que peu de sénégalais n’allaient pas comprendre et certainement n’allaient pas aussi nous le pardonner. Quelle mouche a donc piqué ce nain politique pour qu’il veuille se charger de la mission de vouloir salir la réputation du Dr. Cheikh Tidiane GADIO. S’il est une main armée du pouvoir les sénégalais ne sont pas dupes. Ils peuvent en comprendre la raison. Le Dr. Cheikh Tidiane GADIO n’a jamais été membre de leur coalition pour en sortir » affirme la note.

La vérité ajoute la même source, est que « c’est eux-mêmes qui nous avaient trouvé à notre siège à la date du mercredi 17 mai 2017 à 19h peut être pour trouver refuge auprès d’un homme crédible et respecté par tout le Sénégal, l’Afrique et le monde entier. Donc nous ne comprenons pas ce mensonge qui consiste à dire que le Président Gadio a quitté leur coalition parce qu’ils lui ont refusé la tête de liste. N’ayant jamais été dans cette coalition donc la réponse coule de source! »

Le commando de GADIO de maltraiter l’ancien ministre sous Wade en notant par ailleurs que Abdoulaye Baldé devait se considérer très honoré « malgré tous les bruits de casserole qu’il traine d’avoir été ne serait ce que le temps d’une soirée auprès du Dr Cheikh Tidiane GADIO. Soirée durant laquelle, son nanisme politique, intellectuel a été mis à nu devant le charisme et le leadership du Dr. Cheikh Tidiane GADIO ».



Et pour finir de laisser entendre l’avoir épargné et de ne pas révéler certaines choses pour éviter de tomber bas et pour ne pas tirer sur une ambulance.