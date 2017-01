Gad Elmaleh et Ahmed Sylla ridiculisent Karine Le Marchand en parodiant Une Ambition Intime (Vidéo)

Avec "Une Ambition Intime", Karine Le Marchand a bousculé les codes de l’émission politique. Mais cela n’a pas vraiment plu à tout le monde et l’animatrice a essuyé un grand nombre de critiques. Lundi soir dans "Touche Pas à Mon Poste", Karine Le Marchand avait d’ailleurs tenu à répondre à ses détracteurs. "Ce qui m'a touché c'est la misogynie sur "Ambition Intime". Si vous regardez "L'Amour est dans le Pré", à un moment je suis en short, j'interroge des agriculteurs et je suis donc sur leur canapé. J'ai les jambes repliées, cela ne pose aucun problème parce que ce sont des agriculteurs."Karine Le Marchand morte de rireEt d’ajouter : "Tous ces gens-là qui défendent la liberté de la femme en disant non à la Burka, non au voile, le corps des femmes est libre, là ça passe. Mais moi, dès l'instant où j'interroge un politique parce que je suis en jupe ou que je mets mes jambes sur un canapé je deviens séductrice et on me ramène à une futilité de femme. Et ça m'énerve. Je trouve tout cela totalement rétrograde." Et ce jeudi soir, Karine Le Marchand a été la cible de Gad Elmaleh et Ahmed Sylla dans le "Saturday Night Live" sur "M6". En effet, les deux humoristes ont parodié "Une Ambition Intime" et le résultat est tout simplement hilarant. Même Karine Le Marchand a salué la performance sur Twitter. Non Stop Zapping vous propose un petit résumé de ce sketch très drôle dans la vidéo ci-dessus.