"GUNGË MACKY SALL " pour un engagement intemporel et inconditionnel

Elle a mobilisé et elle a gagné le pari de l'organisation. Maïmouna Ndoye Seck, ministre du tourisme et présidente d'honneur du mouvement "GUNGË MACKY SALL", a initié une grande mobilisation solidaire pour l’émergence afin d'accompagner le plan Sénégal émergent du chef de l'État. Cette association qui réunit 13 cellules disséminées dans la capitale, réitère son engagement intemporel et inconditionnel aux côtés du président pour le réélire afin que les réalisations en cours puissent prendre forme. Maïmouna Ndoye Seck qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement, a organisé une grande journée de prières à la place de la Nation.