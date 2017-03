GUINÉE : Toumba Diakité inculpé pour meurtres, viols et tortures

Extradé par le Sénégal et écroué le 12 mars dernier, à la Maison centrale de Conakry, Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » est visé pour des faits de meurtres, de viols, de pillages, d’incendies volontaires, de vols à main armée, de coups et blessures volontaires, d’outrages à agents de la force publique, de tortures, d’enlèvements, de séquestrations, d’agressions sexuelles, d’attentats à la pudeur, de responsabilité de commandement des chefs hiérarchiques et militaires et de complicité (ouf!). Aussi, il a été, le 13 mars dernier, procédé à la vérification de son identité afin de s’assurer de la conformité aux renseignements portés dans les pièces du dossier d’extradition. Cette formalité a été effectuée par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn en présence de trois avocats choisis par M. Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba ».

Par ailleurs, celui-ci, le 14 mars, a été présenté au pool des juges d’instruction chargés de l’information des infractions commises le 28 septembre 2009. Et il lui a été fait notification des charges des chefs d’infractions citées plus haut dans le respect strict des droits de la défense. L’information judiciaire relative au dossier de l’affaire des évènements de 2009 au stade du 28 septembre suit son cours dans l’observation scrupuleuse des règles d’une procédure juste et équitable à l’endroit de toutes les parties.