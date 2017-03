GUINÉE : Toumba Diakité est arrivé à Conakry

Le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias « Toumba », ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, est arrivé à l’aéroport de Conakry, en provenance de Dakar (Sénégal).



» Le prévenu a été récupéré à sa descente d’avion par l’équipe de la gendarmerie et de la police et escorté sous haute surveillance sécuritaire probablement vers la maison centrale de Conakry » , précisent nos sources d’information.



Aujourd’hui, avec son extradition, il ne reste plus qu’à ramener le capitaine Moussa Dadis Camara, également inculpé dans le dossier portant sur les crimes du 28 septembre 2009, le Général Sékouba Konaté et tous les autres anciens responsables de la junte pour rendre justice aux innombrables victimes.



Le capitaine Toumba Diakité, est considéré comme étant l’un des présumés auteurs du massacre du 28 septembre ayant fait plus de 157 morts, des centaines de blessés et de dizaine de femmes voilées, selon les enquêteurs des Nations Unies. Toumba Diakité est également l’auteur du tir qui avait failli emporter l’ancien putschiste qui avait été évacué d’urgence au Maroc et perdu le pouvoir au profit du Général Sékouba Konaté. L’homme avait alors quitté la Guinée sur la pointe des pieds pour se réfugier dans la capitale sénégalaise.