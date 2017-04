GROGNE - La cité religieuse de Ndogal Dieng rappelle à l'Etat qu'elle ' existe'.

'' Nous ne demandons ni du riz ni du sucre. Nous savons nous débrouiller pour vivre. Nous avons, ou plus précisément un fils du terroir du nom de Serigne Dieng, a investi à hauteur d'un milliard de francs pour construire un daara où les élèves sont logés, éduqués et nourris gratuitement, une mosquée et diverses autres infrastructures. Nous voulons juste une route et de l'électricité. Et, c'est à l'État que revient le devoir de faire cela... Des mots teintés de colère du chef de village de Ndogal Dieng, localité située dans la commune de Méouane et appartenant au département de Tivaouane.



Pour Mbaye Dieng, ''Ndogal Dieng souffre de son enclavement à cause du tronçon impraticable de 4 kilomètres qui le sépare de Touba Fall Mboukhékh ''. Face à la presse, le sieur Dieng se désolera de l'oubli dont son village est victime depuis plusieurs décennies, malgré les sorties médiatiques incessantes. Mbaye Dieng de marteler que les populations sont aussi confrontées à de réelles difficultés liées à l'eau.



Serigne Dieng, pour sa part, se voudra clair : ''Ndogal Dieng n'a que trop souffert et il est temps que l'Etat sache qu'il existe en tant que cité religieuse''.