GROGNE AU QG DU KHALIFE DES BAAY-FALL- Les mille maux dénoncés et le maire brocardé

'' Fief du Khalife Général des Baay-Fall, où il réside en permanence et de l'essentiel des membres de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Palène est le quartier le plus oublié du département de Mbacké''. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration du collectif des Baay-Fall mis en place pour défendre les intérêts de l'un des quartiers les plus anciens de l'agglomération de Touba-Mbacké.



Visiblement en colère contre le Maire Abdou Mbacké Ndao, sous le magistère duquel Palène est complètement plongée dans le noir avec un défaut d'éclairage public frustrant, les manifestants comptent lui apporter la réplique par le biais de leurs cartes d'électeur.



Cheikh Ibra Fall, coordinateur de la structure et porte-parole des populations de Palène, de se désoler du manque de considération notoire affichée par la classe politique vis-à-vis de leur localité. '' C'est ici que vit l'une des personnalités les plus importantes et les influentes de ce pays. C'est parce qu'on ne l'entend jamais faire part de ses doléances que son fief est oublié. Nous avons des problèmes d'infrastructures et personne ne dit mot. Aujourd'hui, nous allons prendre notre destin en main et nous nous battrons pour obliger ces autorités à réparer cette injustice. ''





Les manifestants dénonceront aussi l'insécurité qui fait de leur quartier l'un des plus dangereux du département de Mbacké.